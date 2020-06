Evaden diputados de Nuevo León sancionar a ‘El Bronco’

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León no pudo sesionar por falta de quorum y con ello no se discutió un proyecto de dictamen para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, por desvío de recursos para gestionar firmas a favor de la candidatura presidencial independiente de “El Bronco”, durante el proceso electoral de 2018.



A las 11:30 horas de este lunes, cuando estaba previsto el inicio de la sesión, solo estaban presentes, el presidente de la comisión, Arturo Bonifacio de la Garza, y los también diputados de MC, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, así como el priista Jorge de León y Claudia Tapia, que tras renunciar a Morena, formó la fracción Independiente Progresista.



No acudieron en ningún momento a las instalaciones del Poder Legislativo, los tres diputados del PAN, Samuel Villa, Laura Itzel Castillo y Nancy Olguín, así como la panalista María Dolores Leal Cantú, y el coordinador del PT, Asael Sepúlveda.



Con la presencia de solo cinco legisladores, y dado que se requería uno más para que se alcanzara quorum, ya que son once los integrantes de la Comisión Anticorrupción, se pospuso el pase de lista para las 12:00 horas, como marca el Reglamento Interior del congreso.



Pero a partir de las 11:44 horas se registraron varios hechos “extraños”, que impidieron los trabajos de la Comisión Anticorrupción y salvaron una vez más, por el momento, al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario general de Gobierno, aseveró la diputada de MC, Mariela Saldívar, quien denunció que hubo diputados que evadieron el pase de lista para después señalar que sí cumplieron con su deber, y acusó directamente a la legisladora Claudia Tapia, mientras que señaló que se sigue protegiendo al Gobernador de una sanción que debe ser ejemplar.