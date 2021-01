Evaden impuesto en CDMX con placas foráneas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Placas vehículares de entidades vecinas abundan en la Ciudad de México de automovilistas que viven en la Capital y buscan evadir pagos locales.



Aunque no hay cifras segregadas por entidad, la Secretaría de Movilidad (Semovi) estima que hasta 2019 en la Capital había 55 mil vehículos emplacados en otras entidades, cuyos propietarios habitan en la CDMX.



Sin embargo, este problema ha ido en aumento.



De acuerdo con la página de Finanzas de la CDMX, el alta de placas para vehículo privado cuesta 741 pesos y el refrendo para su vigencia anual es de 578 pesos.



En cambio, en Morelos el costo del refrendo de láminas es de 491 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal.



El costo de las placas para autos nuevos es mayor, de 868 pesos, la CDMX condona el impuesto de la tenencia sólo a los vehículos que valgan 250 mil pesos o menos, por lo que la evasión de pagos se da más en autos de lujo.



En el caso de Morelos no hay tenencia y en el Edomex se condona este pago a vehículos que valgan menos de 400 mil pesos.



De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, la CDMX dejó de recibir más de 700 millones de pesos de 2017 a 2019 por vehículos adquiridos en el territorio que migraron sus placas a entidades vecinas para no pagar la tenencia local.



En la Ley de Ingresos 2021, el Administración de Claudia Sheinbaum estima que ingresarán 4 mil 711 millones de pesos por la tenencia vehicular, así como más de mil 586 millones de pesos por impuesto sobre automóviles nuevos.