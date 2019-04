Evaden normas para pipas con filial de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) compró 612 pipas por un total de 99.7 millones de dólares al 22 de abril, es decir, 7.7 millones de dólares más y 59 pipas menos de lo que había proyectado en enero, de acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Energía (Sener).En enero pasado, como parte de la estrategia para el combate del robo de combustible, Pemex aseguró que compraría 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares.Sin embargo, el 13 de febrero, cuando se concluyó la firma de dos contratos, se hicieron algunas modificaciones.El Gobierno federal decidió utilizar una empresa filial de Pemex, con carácter privado, para evitar que la compra de 612 pipas para combustible cumpliera con lo establecido en la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública Federal.A través de un documento, la Presidencia de la República detalló este lunes la ruta que tomó para realizar la compra de los autotanques, por un monto de casi 100 millones de dólares y sin necesidad de una licitación.Pemex realizó la compra de las pipas a través de su filial III Servicios, a la cual no es aplicable la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública.“La estrategia para incrementar los autotanques consistió en que Pemex, a través de su empresa filial III Servicios S.A. de C.V., adquirió dichos vehículos, bajo las especificaciones técnicas establecidas por Pemex Logística”, refiere.“III Servicios S.A. de C.V., filial de Pemex regulada bajo el derecho privado, es decir no le aplica la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública Federal, suscribió los contratos con los fabricantes seleccionados, con las unidades y fechas de entrega definitivas”.Las empresas que fueron seleccionadas para ser los proveedores de pipas son Navistar México, Trayler, Detroit Diesel Allison de México sola y en consorcio con Fruehauf, Scania Comercial, Entrans International y Manufactura Especializada en Transporte.A la fecha, del total de 612 unidades compradas, se han recibido 462 y para el 3 de mayo se estima tener el 100% de las unidades operando normalmente.Inicialmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la meta era conseguir las unidades para garantizar el traslado de 200 mil barriles diarios de combustible, por carretera.Según el documento, la meta inicial fue de 671 autotanques, para la transportación de 117 mil barriles.Posteriormente, refiere, se suscribieron dos Memorandas de Entendimiento adicionales para conseguir el traslado de 150 mil barriles diarios, vía terrestre.En otro apartado del informe se reconoce que los proveedores seleccionados para la compra de las pipas no cumplieron con los compromisos establecidos inicialmente en los contratos.“La suscripción de los contratos concluyó el 13 de febrero de 2019, hubo dos convenios modificatorios posteriormente que disminuyeron las unidades adquiridas, debido a que el proveedor no pudo cumplir con los compromisos originales”, se afirma.“Es importante destacar que el mercado de autotanques no cuenta con inventarios, estos se fabrican bajo pedido”.