Evalúa CTM efectos de paro de empresas

Piedras Negras, Coah.- El anuncio hecho por el subsecretario de Salud a nivel nacional de que se amplía la cuarentena por el Covid-19 y que todos se vayan a sus casas, que paren todas las empresas, sería catastrófico para todos, pero si es una indicación que se tenga que cumplir, se acatará por el bien de la salud de todos, dijo Leocadio Hernández Torres.



El dirigente de la CTM indicó que cualquier señalamiento que se haga al respecto se acatará, pero deben explicar bien una fecha específica de inicio, cuándo termina y si todos participan o qué tiendas de autoservicio deberán permanecer abiertas.



Aseguró que la indicación que dio el subsecretario de Salud no es muy clara, lo dijo el pasado fin de semana a toda la nación, “quédate en casa, no salgas” y ordenó el paro de labores por un mes, pero no especificó desde cuándo, sólo estima por un mes más.



Están conscientes de que enfrentamos una pandemia por el Covid-19 y es interés del sindicato velar por la salud de todos los trabajadores y si es necesario cerrar las fábricas lo harán, pero deben dar la orden más explícita y detallada.



En estos momentos los trabajadores de las empresas que anunciaron un paro técnico por una semana, ya lo iniciaron, entre ellos Fujikura, Lear Corporation, así como Rassini y pueden iniciar otras más, si la cuarentena sigue extendiéndose.



Leocadio Hernández dijo que se reunió con directivos de maquiladoras y dentro de unas horas lo hará con Blanca Tabares de Index, “para tener la certeza de lo que vamos hacer y que esto no afecte mucho a los trabajadores”.