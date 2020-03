Evalúan postergar el Festival de Coachella por el coronavirus

Escuchar Nota

"Existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside al celebrar una gran reunión de este tamaño", dijo David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California, en un comunicado, después de que se canceló el evento de tenis. “No es de interés público para los fanáticos, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus", detalló.



#Espectáculos: Autoridades francesas cancelaron el festival de música electrónica Tomorrowland Winter 2020 debido al brote de coronavirus; el Ultra Music también se vio afectadohttps://t.co/4r61Emi7KE — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 5, 2020

Los organizadores del Festival de Música y Artes deValley, según una persona familiarizada con el asunto, publicaSegún el plan, Coachella, programado para el 10 y 12 de abril y el 17 y 19 de abril,, de acuerdo con la fuente que pidió no ser identificada porque el cambio aún no se ha hecho público.Goldenvoice, que organiza el festival, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.La medida intentaría preservar un evento que se ha convertido en el festival de mayor recaudación del mundo en los últimos años, generando más de 100 millones de dólares anuales, según el proveedor de datos de entretenimiento en vivo Pollstar.A principios de esta semana,. El torneo ha atraído hasta 475 mil fanáticos al área, a unas 120 millas al este de Los Ángeles.La semana pasada,, argumentando las preocupaciones de los funcionarios de la ciudad sobre la continua propagación del coronavirus.El Festival de Coachella, cofundado por Paul Tollett y Rick Van Santen en 1999,de California.La serie de conciertos tuvo tanto éxito que Goldenvoice, parte de Anschutz Entertainment Group, agregó un festival de música country en el sitio, Stagecoach.