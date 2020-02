Evanescence regresa a México en el Festival Pulso GNP 2020

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram Back to life Una publicación compartida por Evanescence (@evanescenceofficial) el 22 de Ene de 2020 a las 4:50 PST

será una de las agrupaciones que forman parte del cartel de la tercera edición del, que se llevará acabo en Querétaro el proximoLa banda conformada por Amy Lee, Tim McCord, Jen Majura, Troy McLawhorn y Will Hunt regresa a México después de su experiencia en elEn esa ocasión, el evento se realizó el 30 de noviembre en el Deportivo Oceanía y los tenía como artistas principales junto a. Debido a destrozos de los asistentes, tanto Evanescence como los intérpretes de "Before I Forget" decidieron cancelar sus presentaciones, tras laLa banda se pronunció al respecto ypara por fin brindar un concierto.El 4 de diciembre del 2019 anunciaron su nueva canción, la cual fue incluida en el famoso videojuego de Xbox. El video del tema fue lanzado el 9 de enero del 2020 y las reacciones de sus fans fueron positivas.El 22 de enero subieron una foto para anunciar que ya se encuentran trabajando en suY finalmente, el 16 de febrero, anunciaron supara encabezar el festival Pulso GNP en, aunque no han mencionado nada acerca de un “show” en la Ciudad de México.En el cartel de dicho evento también destaca la única presentación en el país dey los actos de los belgasLainició ayer 17 y hoy 18 de febrero, mientras que laPulso GNP se celebrará el próximo 30 de mayo en el. La primera edición del evento fue en el 2018 y contó con artistas como Zoé, MGMT, The Vaccines y Café Tacvba. Mientras que en el 2019, las bandas estelares fueron Caifanes, Interpol, Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte.