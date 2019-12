Evanescence y Slipknot no se presentan en el Knotfest; público prende fuego

Y así terminó el #KnotFest. Sin Evanscence, sin Slikpnot, y en medio del caos total. pic.twitter.com/v1PTzw9vHf — Bel (@beelgtz) December 1, 2019

Adiós a la batería de Evanescence en el #KnotFest, gracias a la pésima organización y seguridad de Live Talent pic.twitter.com/5obb663pLo — Uziel (@UzielChavz) December 1, 2019

Lo que fue anunciado como una fiesta del metalpara los miles de asistentes que se dieron cita este sábado en el Deportivo Oceanía; pues las cabezas del festival Knotfest,de la empresa Live Talent.El problema principal fue quepor un numeroso grupo de personas, el cual saltó y dañó una de las vallas que separaban las secciones general y preferente.Rápidamente,, mientras las Cherry Bomb presentaban su performance en el escenario. Evanescence estaba programada para presentarse a las 21:10 horas; pero después de una hora, la banda anunció que no podía salir por motivos de seguridad.La falta de señal en los teléfonos celulares no permitió que la gran mayoría supiera el motivo del retraso, por lo que. Mientras que la pregunta era si Slipknot se presentaría en algún punto de la noche.Fue hasta la 01:24 de la madrugada del domingo, quey prometió que, si la gente abandonaba en calma el recinto, la banda estadounidense tocaría en el Force Fest.Instantes después de este comunicado,Luego de lanzar piedras y vasos llenos de tierra, algunas personas realizaron destrozos sobre el equipo e instrumentos de Evanescence.Mientras que otros. Algunos asistentes con el rostro cubierto robaron ciertos de los elementos que se encontraban sobre el escenario.Los primeros reportes indican que, al menos,por el incidente en la valla que separaba las secciones del escenario principal.Una de las principales quejas de los asistentes fue contra; quienes incluso tenían mejor vista que aquellos que pagaron un boleto para la zona general.Aunque un par de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al puente,que disfrutaban el show sin haber pagado un solo peso., pues las personas debían recorrer una distancia cercana a los dos kilómetros entre ambos puntos.Además, que, a diferencia de otros festivales musicales, la empresa Live Talent no colocó dispensadores de agua para que la gente pudiera hidratarse; mientras que un vaso con agua era vendido al interior del recinto en 60 pesos.