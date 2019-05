Evento en Bellas Artes fue una ópera: Batres

Invitado al Palacio de Bellas Artes para participar de los festejos del jubileo del líder de la Iglesia Luz del Mundo, el apóstol Nassón Joaquín García, el presidente del Senado, Martí Batres aseguró que no se trató de un evento de carácter religioso."No fue un acto religioso. Fue un concierto de ópera y punto", aclaró el parlamentario en entrevista.Batres, que asistió de smoking, informó que recibió la invitación del senador Israel Zamora, del Verde Ecologista, el legislador que fue señalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como el peticionario del arrendamiento del Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje al líder religioso la noche del miércoles pasado.Además del presidente del Senado, según Batres, asistieron Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Félix Salgado Macedonio y Roberto Moya.-"¿Se violó el laicismo?", se le preguntó.-"Fue un acto musical, estrictamente. Fue una ópera", respondió.Evangélico, el senador Israel Zamora llegó al Senado por el PRD después de que, en la campaña federal de 2018, buscara acercamientos con organizaciones no gubernamentales."Fue la Iglesia Luz del Mundo la que propuso al PRD para que lo postulara como candidato a senador", detalló una fuente.En la bancada del sol azteca no fue bien visto y, resentido, Zamora brincó a la del Partido Verde.La senadora panista Kenia López reprobó que Bellas Artes haya sido usado para un festejo de cumpleaños."Lo preocupante es que Bellas Artes haya sido como un salón de fiestas. Es una vergüenza. No se debe rentar para un cumpleaños. La naturaleza de Bellas Artes es exponer un nivel trascendente de cultura", dijo.