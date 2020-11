Everton de Carlo Ancelotti suma otra derrota, ahora contra Newcastle

Escuchar Nota

Newcastle.- El Everton sufrió su segunda derrota consecutiva en la Premier League, esta vez por 2-1 ante el Newcastle en la Jornada 7, por lo que no pudo seguir el ritmo de su vecino Liverpool, el líder.



Los 'Reds', defensores del título, habían vencido 2-1 el sábado en Anfield al West Ham, con lo que se distanciaron tres puntos del Everton, que necesitaba la victoria para volver a igualar con sus vecinos.



El revés en Newcastle deja al Everton segundo y confirma su freno después de un inicio fulgurante de temporada, en el que el equipo de Carlo Ancelotti había arrancado con cuatro victorias.



Sin embargo, en sus tres partidos siguientes solo ha podido sumar un punto, el del derbi ante el Liverpool (2-2). La pasada semana había caído 2-0 en Southampton, a lo que suma la decepción de este domingo.



Un juego ríspido



Este domingo, el Newcastle se adelantó en el marcador en St James'Park con un doblete de Callum Wilson al 56' de penal al 84'.



El Everton solo pudo anotar en el descuento final, cuando Dominic Calvert-Lewin se adelantó en el área para tocar un balón y poner lejos del alcance del arquero.



No hubo tiempo para más y los 'Toffees', que no pudieron contar en este partido con el colombiano James Rodríguez, consumaron su segundo revés consecutivo, que frena en seco la euforia del inicio del curso.