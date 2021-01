Evidencia mega trifulca en bar violación a medidas sanitarias

Escuchar Nota

“El incidente que se reportó el domingo es una riña, le compete a la Comisaría. La Policía fue quien tomó conocimiento de toda la situación, obviamente nosotros estamos investigando cómo se dieron los hechos con base en los reportes que se levantaron, y verificar si realmente se cumplió con alguna medida, y en ese sentido haremos un procedimiento”, afirmó.

“Podemos solicitarle a la persona responsable del establecimiento los videos de sus cámaras y ver cómo se suscitaron los hechos”, sostuvo.

Después de la trifulca registrada la noche del domingo en el bar, se inició una investigación sobre la operación del establecimiento, que podría derivar en nuevos procedimientos y sanciones para los dueños., director de Desarrollo Urbano, aseguró que el cierre –solo por ese día– fue a cargo de la, cuyas sanciones son independientes de las que podría fincar su área.Para que procedan posibles sanciones adicionales se deberá comprobar con video que se excedió la capacidad permitida, además se tomaron en cuenta las faltas a los protocolos de salud o cualquier otra violación.La sanción que impondríasería por exceder el cupo permitido, pues se mencionó que en el lugar había cerca dey se permitió el baile.“No por el tema de la riña, pero sí por elque pudieron haber tenido de las normas de la pandemia”, comentó.En caso de que se comprueben las violaciones, se aplicará una suspensión de operaciones, junto con una multa que podrá superar losLuego de que se registrara una trifulca en un bar ubicado en el, este lunes el establecimiento abrió sus puertas, toda vez que las autoridades municipales investigan si hubo o no una violación a las medidas municipales.Fue pasadas lasque personal del restaurante bar se dio cita en el lugar para proceder a limpiar y resarcir algunos de los daños de la trifulca.Pasadas las 21:00 horas, los trabajadores procedieron a retirarse y cerrar las puertas del Gabino’s, no sin antes advertir que al momento no han sido acreedores deAl cierre de la edición, la Dirección de Desarrollo Urbano municipal advirtió que los trabajos de investigación continúan y se resuelva la situación del establecimiento.