Evidencian migrantes ‘infierno’ en albergues

Las casas de migrantes en la frontera norte alertaron ayer que su capacidad para atender a los cientos de “refugiados” enviados por Estados Unidos, mientras esperan a que se resuelva sus peticiones de asilo, ya fue rebasada, a la par de que el canciller Marcelo Ebrard anunció que en los próximos seis meses más de 14 mil indocumentados serán recibidos por México.Los albergues Casa Madre Asunta y Casa del Migrante, ubicados en Tijuana, Baja California, alertaron al Gobierno federal que se han convertido en “cárceles donde el autogobierno y los cobros ilegales a quienes buscan refugio” desatan una nueva crisis que está lejos de llegar a su punto crítico con el envío diario de centroamericanos, haitianos y africanos a territorio mexicano.Suyapa Pineda, migrante hondureña, narró que en la Casa Madre Asunta de Tijuana 10 mujeres asumieron el control del albergue sin que las encargadas del lugar intervengan.La joven de 32 años, madre de tres menores, dijo que estuvo 10 días en el lugar porque un requisito era dar una cuota en efectivo o en especie, aunque ella no tiene trabajo y no tiene dinero.“No tengo dinero, no trabajo, pero me exigen comprar papel y otras cosas; además otras mujeres me ordenan lo que debo hacer mientras ellas acaparan todo”, expuso la centroamericana.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard señaló, tras su participación en la cumbre del G20, en Osaka, Japón, que la llegada de 14 mil solicitantes de asilo de EU será un hecho, luego de que formara parte del acuerdo migratorio, con la que se aplica una ampliación a la sección 235 de la Ley de Inmigración de EU.Ebrard insistió en que los representantes de las economías más poderosas del mundo avalaron en la cumbre de Japón que los grandes movimientos de refugiados refrendaron su solidaridad para afrontar la crisis, incluso contando con el apoyo de EU, quien afirmó que se solidarizaría con México para resolver esta situación.A la par de la crisis de quienes esperan una respuesta a su petición, las tensiones de quienes ingresan a México de forma ilegal y buscan llegar a la frontera norte continúan.Un grupo de 81 haitianos que sería repatriado en un avión de la Policía Federal en Chiapas, se amotinaron al interior de la aeronave para retrasar su salida de una estación del Instituto Nacional de Migraciónen Tapachula.Los hechos se registraron cuando la aeronave preparaba su ruta a la pista del despegue y los haitianos desataron una protesta, por lo que se montó un cerco de seguridad y a la plataforma ingresaron ambulancias del Gobierno estatal. La aeronave permaneció detenida por cuatro horas.Medios locales informaron que los agentes de migración subieron de manera forzada a “Fabiola”, haitiana que fue captada en un intento de fuga el pasado martes, implorando por ayuda médica para su hijo en el albergue Feria Mesoamericana.Por su parte, la Policía Federal indicó horas después que aunque la aeronave despegó a las 12:30 horas y señaló que el retraso se debió a un supuesto sobrepeso que impedía la salida de este vuelo.Pese a que aseguró su solidaridad con el Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica presentado por Ebrard en la cumbre del G-20, el Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que impulsará de nueva cuenta su proyecto del muro fronterizo, bajo el argumento de que si el muro estuviera construido, se evitarían tragedias como las de los migrantes salvadoreños que se ahogaron en el río Bravo intentando cruzar a su país.Luego de que la imagen de los cadáveres de los salvadoreños que querían alcanzar el sueño americano conmocionó al mundo, Trump emitió su postura en Osaka, donde manifestó que si fuera más difícil llegar a su país, los cruces fronterizos ilegales disminuirían.“Muchas vidas podrían haber sido salvadas, si construimos el muro”, dijo Trump.El Mandatario estadunidense reiteró que tanto México como su país endurecieron sus políticas para evitar que más personas decidan cruzar de forma ilegal y celebró las acciones realizadas por el Gobierno federal, asegurando que se está haciendo un “trabajo increíble”.Además, calificó a la migración ilegal como una acción “muy injusta” para quienes realizan los trámites de asilo y esperan una respuesta de su Gobierno.“Tenemos millones de personas esperando entrar al país. Estudian, trabajan mucho, hacen exámenes y esperan hasta nueve años, como para que alguien más, simplemente, entre”, concluyó.Sin embargo, los intentos del republicano por obtener recursos para el muro fronterizo sufrieron ayer un revés más, luego de que un juez impidió que Trump use 2 mil 500 millones de dólares para la construcción de la barrera, ya que ese dinero estaría originalmente destinado a combatir al narcotráfico.El pasado viernes, un juez de distrito, bloqueó en Oakland, California, la propuesta de Trump de transferir fondos del Departamento de Defensa para reforzar las barreras físicas de la frontera con México.“Estas decisiones detienen de manera crítica la toma ilegal de dinero del presidente Trump para destinar 2 mil 500 millones de dólares de fondos no autorizados a su proyecto”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en un comunicado.