Evita Gobernador acto para librar abucheos

El Gobernador Martín Orozco Sandoval se ausentó del acto público que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad al señalar que abucheos se han vuelto una constante.Durante su discurso, el Presidente aclaró que la ausencia del Gobernador se debe a que se acordó que era prudente y pidió respeto a las autoridades."Se convino, llegamos a un acuerdo de que era mejor por lo que ha venido pasado no prestarnos a un mal rato, que era mejor actuar con prudencia, aprovecho para decirles que el Gobernados se ha portado muy respetuosos y les pido respeto a las autoridades", dijo."Aquí va a haber elecciones y eso sube la temperatura pero aquí es un acto de Gobierno, no de partido. Ya no tengo, ahora que soy Presidente, partido".El panista recibió al Mandatario federal en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, donde ambos posaron para la foto ante los medios.El Ejecutivo federal y el Gobernador abordaron camionetas distintas.López Obrador llegó solo al mitin organizado en el Lienzo Charro, donde se realiza la entrega simbólica de programas sociales.La ausencia de Orozco Sandoval sucede en el contexto de inconformidades de Gobernadores y políticos de Oposición por la supuesta maquinación de abucheos organizados en las plazas visitadas por el Presidente.En un video, el Mandatario de Aguascalientes argumentó que se han vuelto sistemáticos y parte de la logística las arengas y abucheos en contra de los Ejecutivos estatales."Este tipo de acciones representan un gran infantilismo político de quien lo provoca", señaló.La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió que se definiría qué actitudes asumirían ante las visitas de López Obrador.