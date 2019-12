Evitamos que Guardia Nacional se llene de delincuentes: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proceso para completar la Guardia Nacional avanza, pero advirtió que se toman su tiempo para que el cuerpo de seguridad no vaya a ser infiltrado por delincuentes.



“Es un proceso, no se trata de una convocatoria abierta, porque se nos llena la Guardia Nacional de delincuentes, es un proceso de formación, …se está haciendo un trabajo profesional para tener los mejores elementos, entonces esto lleva tiempo”, abundó.



Durante su conferencia mañanera, el Ejecutivo federal dijo que en las pasadas administraciones el gobierno federal no apoyaba con eficacia a los estados ni había colaboración, pues sólo desplegaban 10 mil elementos de la Policía Federal en todo el país.



En la actualidad, refirió, ya están activos 40 mil elementos de la Guardia Nacional en 150 de las 266 coordinaciones que se contemplan en todo el país. El plan es que este cuerpo de seguridad se integre por 140 mil efectivos.