Evitan a FRENAAA; Comité 68 no marchará, sólo hará mitin en Tlatelolco

Ciudad de México.- El Comité 68 decidió hacer sólo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco este viernes 2 de octubre, en vez de la tradicional marcha hacia el Zócalo capitalino, para conmemorar los 52 años de la masacre de estudiantes de 1968; sin embargo, “hay otros grupos” que sí plantean hacer algunas movilizaciones, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



Los organizadores informaron que no habrá marcha para evitar confrontaciones con los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, quienes desde la semana instalaron un plantón en el Zócalo capitalino, además de evitar más contagios por covid-19.



“Tomaron la decisión de mejor hacer un mitin, una concentración en Tlatelolco. Se está trabajando con ellos, va a haber un evento en la mañana como siempre hay ahí en Tlatelolco y, posteriormente, ya la demostración política que siempre se hace el 2 de octubre con sana distancia”, explicó la mandataria local al término de la presentación de una planta de tratamiento de agua en Azcapotzalco.



Los organizadores, agregó, les pidieron que no hubiera presencia policiaca en el sitio esa tarde, pero que sí los apoyaran para tener filtros sanitarios “y algunas otras cuestiones que estamos haciendo en apoyo del desarrollo de esta manifestación pacífica que se llevará a cabo en la Plaza de las Tres Culturas”.







No obstante, dijo que hay “otros grupos que plantean que de todas maneras van a hacer algunas movilizaciones”.



Para ello, aclaró que con el protocolo para manifestaciones y la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) “se irán tomando decisiones y algunas acciones previas” acordadas con las secretarías de Seguridad Ciudadana y Gobierno “para evitar que haya la confrontación con el grupo que está en el Zócalo”.



Añadió que con los grupos que quieren manifestarse “se está buscando diálogo y, si no hay, pues de todas maneras se estará operando con el protocolo que ya está aprobado junto con la Comisión de Derechos Humanos.