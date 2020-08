Evitan las aglomeraciones en la plaza

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Se está restringiendo el acceso a la Plaza Principal para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19; Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil, informó que se encenderá sólo una hora la fuente y pocas personas podrán estar ahí para que aprecien la nueva imagen del área pero sin hacer uso de las bancas y aplicando la sana distancia.



La Plaza Pública de la Zona Centro recientemente fue remodelada y eso ha atraído a las familias que quieren disfrutar un momento de sana convivencia, sin embargo por la contingencia todavía no pueden pasear por el lugar.



Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil empezaron acordonar todo el espacio este fin de semana, ya que es cuando más niños, adultos y ancianos se pasean.



“Aplicamos medidas de restricción para que no anduviera mucha gente, invitamos a los papás que no dejen que los niños se mojen en la fuente, estaremos colocando cinta amarilla por las tardes cuando van más familias”, dijo.



Comentó que llegaron a observar hasta 200 personas, sin embargo, ya se controló y son pocas las que se ven pero las siguen exhortando a acatar las disposiciones sanitarias.