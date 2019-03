Evitan morenistas presentar su 3 de 3

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los servidores públicos a transparentar sus bienes, sólo dos de los cinco Gobernadores de Morena lo hicieron.Rutilio Escandón, Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, de Chiapas, Veracruz y Morelos, respectivamente, son los Mandatarios postulados por la coalición Morena-PT-PES que se han negado a hacer pública su declaración 3de3.Cuitláhuac García argumentó que él hará público su patrimonio hasta que sea una obligación legal.“La 3de3 es opcional, si no la presentas no hay responsabilidad”, justificó.Reconoció que transparentar el patrimonio es importante y hay que hacerlo.“Yo no lo he hecho. Yo la presento en el momento que sea legal”, insistió el veracruzano.El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ofreció presentar su declaración patrimonial antes de cumplir dos meses en el cargo, lo cual ocurrió el 8 de febrero. “Ya se va a hacer pública, tengo 60 días para hacerlo”, dijo el 14 de enero.Hasta hoy, después de 100 días en el cargo, no lo ha hecho.En Morelos, aunque el gobernador Cuauhtémoc Blanco se pronunció a favor de la transparencia, a más de cinco meses de haber asumido el cargo tampoco ha presentado su 3de3.