Evitan retén en la Monterrey-Monclova y se topan con la muerte

Castaños, Coah.- Iniciaron su viaje de madrugada, cambiaron su ruta para no pasar por el retén antiCovid-19 instalado sobre la carretera Monterrey-Monclova, pero a 60 kilómetros de su destino se toparon con la muerte. Los tres ocupantes de una camioneta fallecieron luego de volcar.



Álvaro Efraín Torres Torres iban a Monclova a festejar su cumpleaños. La contingencia sanitaria lo había alejado por tres semanas de su esposa Kelly Cristina y sus hijos de 6 y 4 años.



Después de la jornada de trabajo, se preparó para regresar a su casa, pero su patrón, Arturo Ortega Ibarra, le pidió esperar unas horas para hacer el viaje de noche y evitar los retenes del Covid-19.



Después de las 01:00 horas de ayer salieron de Monterrey y se les unió Édgar Omar Segura Loredo, de 16 años.



No quisieron transitar por la carretera 53 y se enfilaron hacia Saltillo para llegar a Monclova por la 57, donde presuntamente sabían no había filtros sanitarios.



En el trayecto, cuando les faltaban 60 kilómetros para llegar a su destino, la camioneta Ford Ranger volcó aparentemente por el exceso de velocidad. Los tres murieron.



En la casa de Álvaro ya lo estaban esperando para partir el pastel, su regalo de cumpleaños era pasarla con sus hijos a los que no veía desde el inicio de la cuarentena, comentó Lizeth Fernández, su suegra.