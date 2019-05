Evitan robo a casa

Amantes de lo ajeno acechando un domicilio en la colonia Guerrero, provocaron que oficiales municipales se trasladaran con premura a la avenida Sur, la madrugada de ayer, pero no dieron con los pillos.Lamentablemente no lograron ubicar a los tipos que supuestamente se querían meter a un inmueble que está a metros del cruce con la Calle 11, quedando todo sin novedad, pero sobre todo se evitó un atraco.Eran cerca de las 2:00 de la mañana cuando fueron enterados oficiales municipales que amantes de lo ajeno estaban al acecho de una casa, donde no estaban de momento sus propietarios, el resto de vecinos solicitaban la pronta presencia policiaca.Y aunque no lograron atrapar a nadie, se logró establecer que los tipos no lograron su objetivo que era brincar la barda, introducirse a dicho inmueble y hacer de sus fechorías, debido a la pronta acción policiaca.Los representantes del orden dialogaron con vecinos, indicando que estarían dando más vigilancia a este sitio, a fin de evitar que los pillos volvieran y lograran ahora sí su objetivo.