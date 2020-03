Evitan saltillenses travesías en Asia y Europa por coronavirus

Escuchar Nota

La propagación delafectó de manera directa a las agencias deque durante los últimos días atendieron a clientes que decidieronhay quienes estuvieron cotizando en enero y llegó lo del coronavirus a varios puntos del mundo y han decidido aguantarse”, comentó Nohemí Rumiche, gerente de Viajes Visan.Para enfrentar la emergencia sanitaria,para evitar que los tours europeos pasen por Italia, condición que algunos aceptan, pero otros prefieren cancelar o dejar el viaje para después.“Va a aumentar la cantidad de gente, si las cosas siguen así, la gente va a seguir postergando su viaje para más adelante”, prevé Rumiche., porque además de las postergaciones y cancelaciones, los viajes al continente asiático se frenaron por completo. No hay cotizaciones de viaje para aquel continente que en temporada habitual genera el interés de los viajeros internacionales.“A China y Japón, tuvimos pasajeros que han ido y regresado pero el año pasado,, se están deteniendo, quienes lo tenían pensado están yéndose a Sudamérica”, aseguró Noemí Rumiche., y aumentaron las salidas rumbo a Sudamérica y las playas nacionales, porque no pueden reprogramar sus vacaciones.Con la cancelación de por lo menos tres eventos,informó Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la entidad.la realidad es que aquí no se han presentado casos, pero ya se cancelaron tres eventos”, dijo Héctor Horacio Dávila, líder del gremio hotelero.Aunque prefirió reservar detalles sobre los eventos cancelados,con hoteles sede también en dicho sector, mismos que en conjunto traerían hasta mil 500 visitantes a la región.Desde hace unos días,para prevenir a los viajeros terrestres., se entregan folletos con información importante sobre el Covid-19, además de un dispensador de gel antibacterial para que los viajeros puedan utilizarlo en todo momento, así mismo se informo de la repartición de cubrebocas, únicamente a las personas que lo necesiten, ya sea por una gripe o si presentan síntomas de influenza.