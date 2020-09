Evitó papá de Hayek que fuera deportista

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En el destino de Salma Hayek estaba representar a México a nivel internacional. Sin embargo, antes de hacerlo en Hollywood, la veracruzana pudo haber sido deportista.



En entrevista con la revista Ok!, la protagonista de Frida y Desperado contó que fue escogida para representar al país en gimnasia, pero su padre, Sami Hayek, se negó.



“Hubo un camino que no tomé y qué me atormentó durante muchos años. Cuando era pequeña fui seleccionada para las Olimpiadas en gimnasia y mi padre se negó a dejarme ir, iría a un internado a los 9 años en otra ciudad donde iba a ejercitarme durante seis horas al día”, compartió.