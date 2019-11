Evo Morales pide ayuda a mexicanos para su manutención

"Desde anoche nos trasladamos a otro lugar con cooperación, claro. Ahora que salimos del Campo Militar, tenemos que comenzarnos a financiar nuestra estadía. Ha sido difícil encontrar. Siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países", mencionó.

Tras 15 días de haber permanecido hospedado en elel ex presidente de Bolivia,, se mudó a otro lugar y ahora su manutención correrá por su cuenta.El boliviano, quien dio una conferencia de prensa este miércoles, llamó a los mexicanos y a embajadores "hermanos", entre otros, a que le apoyen para su manutención en México. Sin embargo, su seguridad seguirá a cargo del Estado mexicano.Morales negó revelar el lugar donde se hospeda ahora, acompañado de Gabriela Montaño, su ex ministra de Salud; y del ex vicepresidente, Álvaro García Linera.en calidad de asilado político, aseguró también que se giró ficha azul en su contra desde Interpol. La ficha azul es solamente para ubicar a la persona que se pretende ser localizada.Con información de El Informador