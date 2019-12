Evo Morales prepara campaña electoral desde Argentina

A un mes de la masacre en Sacaba, no hay ningún procesado. Sin embargo, gente humilde, dirigentes sociales y políticos que luchan por la democracia son perseguidos y encarcelados por el gobierno de facto. No liberar presos políticos ni brindar salvoconductos también es dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 15, 2019

Evo Morales sale a las calles de Argentina y es acompañado por multitudes de personas en una concentración espontánea.

Ante el pedido de escucharlo, se arma una testera improvisada donde el pueblo argentino junto a varios bolivianos residentes le prepararon un micrófono. pic.twitter.com/PQ9OCV7oJr — La Resistencia Bolivia (@ResistenciaBo) December 15, 2019

"Evo Morales tiene carácter de refugiado en nuestro país. Los refugiados tienen los mismos derechos de cualquier argentino. Puede expresarse libremente. Nadie le va a coartar las libertades. Obviamente él eso lo va a hacer con mucha responsabilidad", declaró el domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al diario Tiempo Argentino.



El derrocado presidente de Bolivia, refugiado en Argentina desde el jueves pasado,de Bolivia, anunció este domingo por las redes sociales."A un mes del, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una", tuiteó Morales.La reunión para diseñar las estrategias delde cara a las próximas elecciones bolivianas, cuya fecha aún no fue definida, se realizó el sábado en una casa del barrio de Liniers, al oeste de la capital, donde Morales, que no será candidato, tuvo su primera improvisada aparición pública en Argentina."Evo Morales sale a las calles de Argentina y es acompañado por multitudes de personas en una concentración espontánea. Ante el pedido de escucharlo, se arma una testera improvisada donde el pueblo argentino junto a varios bolivianos residentes le prepararon un micrófono", se explicó desde la cuenta de Twitter @Resistencia Boliviana.Desde la terraza de una casa, el expresidente boliviano agradeció ante sus seguidores "al gobierno argentino y al pueblo argentino estar acá"."Como siempre en América Latina y la Patria Grande", lanzó el expresidente, según grabaciones caseras.Evo Morales, después de dos semanas de protestas tras los cuestionados resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, cuando buscaba su cuarto mandato. Su salida del poder se vio forzada cuando las fuerzas armadas le retiraron su apoyo.Inicialmente se exilió en México, pero, donde el gobierno del peronista de centroizquierda Alberto Fernández le concedió elArgentina no reconoce al gobierno provisional de Jeanine Añez.Explicó que Morales "no podía ser asilado porque el asilo se concede en una embajada argentina en otro lugar, no en el propio territorio de Argentina", precisó.El cancillerhabía dicho que se le había solicitado "un compromiso de no hacer declaraciones políticas".En Argentina hay una fuerte presencia de bolivianos. Según el último censo de 2010, residen unos 350 mil ciudadanos de ese país limítrofe, un 19% de los extranjeros en el país. Pero las asociaciones de la comunidad cifran entre uno y dos millones los residentes bolivianos.