Evoca Mary Boquitas sus días con Sergio Andrade

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, confesó que el confinamiento durante la pandemia de coronavirus le recuerda “la cárcel” que vivió durante su matrimonio con el músico y productor Sergio Andrade, además, habló del daño sicológico que le causó y sus días en prisión.



La intérprete de A Contratiempo admitió que no solo vivió un encierro cuando fue a prisión, sino también durante su relación con Andrade, incluso calificó esa temporada como una “cuarentena sicológica”: “Yo estuve privada de mi libertad en dos ocasiones, la primera sin rejas; fue la más complicada, sobre todo la sicológica y la emocional, que fueron los primeros 15 años que estuve casada con este hombre, sí, había puertas que no estaban cerradas completamente, pero yo no me podía salir”, contó en una entrevista televisiva reciente.







La actriz también recordó sus días de cárcel acusada por corrupción de menores, secuestro y abuso: “Lo malo de esto es que iba acompañado de un chantaje emocional: ‘Si no te comes esto, me suicido’, pero luego vino la cárcel que duró 4 añitos y 8 meses en una prisión real, con barrotes y un sistema penitenciario muy fuerte, porque todo lo que se decía sobre nosotros era muy cruel y no nos querían tratar muy bien, en esa prisión empecé a liberarme de la otra”, reveló Raquenel.



Además, la artista de 50 años aprovechó para ofrecer disculpas a la cantautora Gloria Trevi y la conductora de televisión Karina Yapor por los hecho ocurridos a finales de los 90: “Gloria, Karina... También estuvieron en una cuarentena sicológica igual que yo, ya todos perdonados y si en algún momento sintieron que yo les fallé, que me perdonen por favor”, expresó con notable aflicción en el programa televisivo Suelta la Sopa.



Finalmente, tras cuestionarle si piensa que Gloria Trevi atraviesa por la misma situación durante el aislamiento social, María aseguró: “Es imposible no relacionarlo, porque al final de cuentas una cuarentena es un encierro, yo creo que los que hemos pasado ese tipo de cosas lo debemos relacionar, es por eso que dije: ‘Es que esto yo ya lo he pasado’ y lo he pasado durante mucho tiempo porque súmale, fueron 20 años”, dijo Mary, para concluir.