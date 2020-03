Evoca Paty Cantú a Juan Gabriel

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Paty Cantú, quien recientemente lanzó el tema Cuando Vuelvas, compartió que hoy, más que nunca, las palabras de Juan Gabriel se hacen presentes en su vida, pues recordó cuando el también nombrado Divo de Juárez le expresó la importancia de escribir canciones que reflejen a su gente y no a ella misma.



La intérprete manifestó: “Definitivamente sí, Juan Gabriel definió aspectos de mi carrera, primero que nada me permitió haber dejado una huella al lado de un ser humano que caminaba con huellas imborrables y de alguna manera te vuelves imborrable a su lado”.



El 11 de diciembre de 2015, Juan Gabriel lanzó su álbum Los Dúo 2, en el que Cantú tuvo la oportunidad de interpretar No Discutamos, que lleva más de 53 millones de reproducciones en YouTube; dicha colaboración permitió a la cantante, convivir y compartir aspectos de su vida con el Divo de Juárez y viceversa.







“Me recibió en su casa, me trató con amor y le permitió cumplir un sueño a mi mamá, ella lo invitó a su casa por teléfono y aunque ya no pudo ir, ese día lloró de la emoción. Actualmente sé que se emociona viendo los millones de reproducciones que tiene No Discutamos y no porque gane premios con ese tema, sino porque ella ve a un ícono”, explicó Paty.



La cantante añadió que su madre encontró la relación de las canciones de Juan Gabriel con su vida, por lo que le guarda un cariño y respeto al cantante, a quien calificó un héroe musical de México para el mundo entero.



Paty recordó que el intérprete de Abrázame muy Fuerte y Hasta que te Conocí, le dio a conocer que el tema Goma de Mascar (que ella lanzó en 2010), era una de sus canciones favoritas y agregó que luego de terminar de grabar No Discutamos, Juan Gabriel externó su deseo de componer algo para la próxima producción discográfica de ella.