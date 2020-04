Evocan a familiares caídos en la explosión

Escuchar Nota

Minas de Barroterán, Coah.- Anacleto Montalvo Guerra dijo que él arribó a Minas de Barroterán en 1967 buscando trabajo en la minería y que en 1969 murieron su tío Antonio Guerrero López y quien fuera su cuñado Manuel Rodríguez, en la trágica explosión que cobró más de un centenar de vidas, accidente que dejó en el desamparo a muchas familias, a las que les robaron en aquel entonces todas las ayudas que llegaron, incluso del extranjero.



Montalvo Guerra fue uno de los deudos que arribó ayer a la plaza principal para ver si habría o no ceremonia en honor a los mineros caídos.



Dijo que todos mantienen el recuerdo y tienen aún las imágenes de aquella explosión y de los sobrinos, nietos y esposas que quedaron abandonados sin recursos ni nada y nadie le dio seguimiento a su situación.



Mencionó que su tía vive en Estados Unidos y cada año venía a las ceremonias, pero que ahora por la contingencia del Covid-19 no pudo viajar, ella se llama Lidia Guerrero Espinoza; “ella viene cada año al acto luctuoso, pero ahora no pudo y me dijo que yo viniera a ver qué iba a haber, pero le voy a enviar unas fotos de que como quiera pusieron arreglos florales en el monumento”, comentó.



Fidencio Pérez Covarrubias, que acudió a recordar a su padre, una de las víctimas, señor José Zaragoza Pérez (T), dijo: “Como quiera el monumento tiene sus arreglos, los comités mineros no dejaron de enviar las flores y está uno agradecido por eso”.



Con tristeza dice que recuerda mucho de aquel día, no pudo hablar al respecto, pero afirmó que él era un niño de apenas 9 años cuando se quedó sin su padre.