Evocan familiares al activista kumiay Óscar Eyraud

"Nos regañaba porque no nos poníamos las pilas, nos decía que estudiáramos, él se la pasaba leyendo, le gustaba aprender nuevas palabras, investigar todo", recuerda uno de sus hermanos, de quien se omite su nombre por protección.

"Decía que antes de emitir alguna opinión sobre algo había que estudiarlo a conciencia", aseguró.

"En la casa quedaron muchos casquillos, en el piso, ventanas, por todos lados", relata la madre del activista.

Era el mayor de seis hijos, por lo que solía ser muy protector con sus hermanos y aconsejarles que se educaran lo más que pudieran, aunque varios de ellos ya no siguieron en la escuela. Por ello, el activista defendió el derecho al agua, de la cual formaba parte, hasta que la noche del jueves fue perseguido por sicarios con armas de alto poder hasta el interior de su casa, donde le dieron muerte. Óscar Eugenio, de 34 años, nació en el Rancho Los Baños, Juntas de Nejí, en tierra Kumiay, y aunque deseaba quedarse ahí se mudó a la ciudad de Tecate para buscar empleo. "A veces uno no ve las capacidades de los demás, y hoy me dí cuenta que él hubiera podido llegar a ser más, estoy sorprendida de cómo se expresan de él", contó su hermana. La mamá del activista asegura que Óscar siempre decía "Yo no soy de Nejí, Nejí es mío", por ello, como parte de la cosmogonía indígena kumiay, el féretro del defensor del agua recorrerá este sábado la comunidad donde creció y será sepultado dentro de la etnia. Será la última vez que el defensor haga un recorrido por las tierras en las que trabajó para que las autoridades federales le dieran una concesión de agua para sembrar, hasta que fue acribillado en la zona centro de Tecate, sobre la calle llamada "Libertad".