Ex alcalde de Ramos Arizpe, Ramón N sale de la cárcel

Saltillo, Coah.- Ramón “N”, ex alcalde de Ramos Arizpe, y Vicente “N”, quien fuera su tesorero, salieron de la cárcel por la noche y deberán portar el brazalete electrónico, lo que reduce su movilidad para evitar que escapen de la justicia.



Los cargos son por el delito de peculado en el ejercicio del servicio público, en el periodo 2010-2013, monto que ascendería a poco más de 330 millones de pesos.



Ambos abandonaron el Cereso, luego de que ingresaron el 29 de septiembre, tras ser detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en base a una orden de aprehensión girada por un juez.



Se les atribuye malversación de fondos por casi 7 millones de pesos. Hay investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado, en base a denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, por poco más de 330 millones de pesos de enero de 2010 a diciembre de 2013.



Esto se desprende de la revisión de las cuentas públicas. Tan solo en el 2013, se observaron más de 65 mdp y de ahí derivó la orden de aprehensión.



Los ex funcionarios no pueden abandonar la Región Sureste de Coahuila, y deberán estar disponibles en todo momento para comparecer en cuanto lo requieran las autoridades judiciales.