Ex alcalde ofrece disculpas por su comportamiento tras ser detenido en NL

"Francamente estoy muy apenado pero con muchas ganas de pedir una disculpa pública a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas. Francamente quien me conoce sabe que no es mi forma de dirigirme a la gente", declaró.

"Reconozco que ese día venía de tomarme unas cervezas y seguramente eso derivó en tener una discusión acalorada", dijo.

El ex alcalde de Salinas Victoria,que lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad., evidenciando al ex edil quecon uno de los elementos.Helio Hinojosacuando se registró el incidente.El ex edily afirmó que asume su responsabilidad.Con información de Telediario