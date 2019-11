Ex CEO de Amazon Mexico estaría detrás de ejecución de su exesposa

Familiares y amigos informaron de la muerte de, quien murió de dos balazos. Sagaon fue esposa del, ahora directivo de Grupo Elektra.A principios de 2019, la pareja tomó notoriedad cuandoinformó de una pelea que sostuvieron en su hogar, en la alcaldía Álvaro Obregón y que terminó con ambas personas heridas; uno por arma blanca y otro por golpes.Los informes señalaron que “tras una intensa discusión, la mujer apuñaló a García en el pecho con un arma punzo-cortante, mientras que la mujer fue golpeada y tenía rasgos de intento de estrangulamiento”.En aquella ocasión un amigo del directivo aseguró que la pelea inició por unade Abril, aunque llamaron la atención dos extraños mensajes que García lanzó a través de su cuenta de Twitter, y es queEn uno de los mensajes el empresario lo acompañó de una imagen con su supuesta sangre, mientras que en el segundo aparece un celular también ensangrentado.Asimismo, un internauta llamado, que se identificó como un amigo cercano del ejecutivo, escribió un “hilo” en Twitter para denunciar el supuesto asesinato de su amigo, y pidiendo queNo obstante, el supuesto amigo posteriormente compartió una captura de pantalla de una plática con el ejecutivo que le asegura no murió, pero sí recibió una herida por arma punzocortante en el pulmón, por lo que se encontraba en mal estado.Tras la muerte de Abril, la usuaria en redes sociales llamadabrindó una nueva versión de los hechos.Reveló que el 4 de enero de ese año, Pérez Sagaón estaba dormida cuandoÁlvarez sostiene que Abril no pudo defenderse, y fue uno de los hijos de la pareja que al escuchar los gritos entró a la habitación y evitó que su padre matara a su propia madre.Los hechos ocurrieron cuando la mujer circulaba como copiloto en un vehículo sobre Circuito Interior Río Churubusco, en la Colonia El Carmen.Pérez Sagaón se dirigía al aeropuerto para abordar un vuelo a Monterrey.De acuerdo con los agentes policiacos, circulaban por Churubusco cuando “se les aproximaron dos sujetos en moto, momento en el que uno de ellos efectuó varias detonaciones, resultando dos heridos”Pérez Sagaónpor lo que fue trasladada de urgencia a un hospital pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Su hijo recibió una laceración en la oreja derecha.En enero de este año la mujer denunció violencia familiar e intento de homicidio por parte de su cónyuge. En una audiencia inicial, Juan Carlos fue procesado y un Juez de Control le dictó prisión preventiva.Durante el proceso, Abril tramitó el divorcio y se quedó con la custodia de sus hijos.A través de redes sociales, amigos y familiares denunciaron los hechos de los que fue víctima Pérez Sagaón, y denunciaron que ella ya había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar."Ella tuvo una actitud de perdón hacia el desgraciado y dejó en manos de Dios y de la justicia de los hombres confiando en que podría rehacer su vida, tenía un nuevo trabajo y quería ayudar a víctimas de violencia como ella”.Por los hechos recientes el Ministerio Público activó el protocolo para feminicidio y ya inició con la carpeta de investigación.