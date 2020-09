Ex directora del Rébsamen se disculpa con padres de menores fallecidos en 19-S

Escuchar Nota

“Mis más sentido pésame y te ofrezco mi más sincera y humana disculpa”, dijo a los papás de 19 niños García Villegas.



Mónica García Villegas,que perdieron la vida durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero sus comentarios provocaron la molestia de los familiares de las víctimas.Ante el Tribunal de Enjuiciamiento que delibera la individualización de la pena que deberá recibir Miss Mónica, tras ser encontrada responsable de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra, los padres pidieron que García Villegas ya no siga haciendo uso de la palabra.El abogado refirió que, porque la naturaleza de las otras audiencias no lo había permitido.Los padres manifestaron durante sus intervenciones que. Ahora que lo hizo, los padres dijeron que no la quieren escuchar.