Ex dueño de Ficrea pierde juicio en EU; podría ser deportado a México

“Tiene 30 días para interponer un recurso, de no hacerlo será deportado. En México tiene tres o cuatro órdenes de aprehensión vigentes, las cuales tendrá que afrontar”, explicó.



“Se encontró que hubo falsedad en las declaraciones que llevó a cabo para ingresar en territorio estadunidense, incluso con intenciones de hasta cambiarse el nombre. Dichas acciones en la Corte norteamericana sirvieron para su aprehensión hasta que se aclarara su situación migratoria”, explicó.



, ex dueño de la extinta sociedad financiera popular (Sofipo)acusado en México de, perdió elcomo consecuencia de anomalías en su condición migratoria, confirmó su defensa legal y un interventor del concurso mercantil en el que se encuentra la entidad financiera.Fernando González, uno de los interventores del concurso mercantil de Ficrea, explicó que una vez que Estados Unidos le, su defensa tiene la opción de interponer una apelación, la cual, desde su punto de vista, difícilmente será aceptada, por lo que a principio del siguiente año será deportado.En noviembre de 2014 laintervino gerencialmente a Ficrea por supuestamente haber encontrado malos manejos enfocados en triangulación de recursos, con lo cual se defraudó a más de 6 mil ahorradores con alrededor deCinco años después, la mayoría de los ahorradores defraudados no ha podido recuperar las totalidad de sus recursos.Cabe apuntar que en la primera mitad del año Olvera fue detenido en Estados Unidos por presuntamente haber, es decir, no tenía que ver con el fraude de Ficrea.