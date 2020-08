Ex dueño de Ficrea será deportado de EU e ingresado a penal en Edomex

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de cinco años de permanecer en Estados Unidos, Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, será deportado a México, porque las autoridades norteamericanas rechazaron su petición de asilo político.



Una vez que los estadunidenses realicen la deportación controlada y Olvera Amezcua pise suelo mexicano podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.



La última orden de aprehensión librada en su contra fue emitida por el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 250 millones de pesos.



También existe una orden de captura emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos, la cual fue girada en acato a una sentencia de un Tribunal Federal.



El 24 de agosto un tribunal de apelaciones de Estados Unidos negó el asilo político a Rafael Antonio Olvera. La notificación fue comunicada por la Dirección de Procedimientos Internacionales de la FGR a los ahorradores defraudados.



MILENIO entrevistó Jorge L. Martínez Ocampo, defensor de Olvera Amezcua, y dijo que no tenía conocimiento del estatus del juicio migratorio de su cliente en Estados Unidos, “por lo que desconoce si existen más recursos legales que se puedan interponer”.



Solo se limitó a informar que, en México, se encuentra desahogando dos juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión.



En febrero, José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó la aprehensión de Olvera Amezcua, como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.



Olvera Amezcua era poseedor de 49 de las 50 acciones que conforma la sociedad Leadman Trade, y aquel en que se protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing, cuyos socios eran Olvera Amezcua y Moisés Herrera Cruz.



También en Leadman, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus.



