Ex escolta de ‘El Chapito’ pide no ser relacionado con el capo

El mexicano Jesús Raúl Beltrán León pidió al juez encargado del juicio que se le sigue en Estados Unidos por tráfico de drogas que durante las audiencias no se le vincule con El Chapo Guzmán, o el cártel de Sinaloa, algo que la fiscalía federal pide sea desestimado.De acuerdo a una moción presentada por la Fiscalía, el acusado "siempre se valió de su parentesco y amistad" con el capo para avanzar en la organización.En una carta enviada esta semana al juez, los abogados de Beltrán León argumentaron que nombrar a El Chapo o al cártel de Sinaloa predispondrá a los potenciales jurados del juicio, cuyo inicio se ha fijado para el próximo 20 de mayo, y en su lugar piden se hable de una "organización de tráfico de drogas".Agregan que la sola mención de Joaquín Guzmán Loera recientemente hallado culpable en un juzgado de Nueva York "influiría y perjudicaría la objetividad necesaria del jurado para considerar las evidencias" que se presenten en el proceso.Los fiscales, por su parte, recordaron que el acusado fue el coordinador de la importación de grandes cantidades de cocaína de Centro y Sudamérica a México, que luego era trasladada a Estados Unidos junto con cargamentos de heroína, mariguana y metanfetaminas.Sostienen que por ende debe ser claramente establecida la vinculación de Beltrán León con el cártel de Sinaloa y sus jefes, El Chapo e Ismael Zambada García, conocido como El Mayo.Beltrán León es además cuñado de uno de los hijos del capo de la organización y siempre se refirió a ellos como Los Chapitos, "para presumir de su proximidad con la familia y avanzar en las actividades del cártel", agregan en su escrito.El juez federal Rubén Castillo, quien está al frente de una causa que integran Joaquín El Chapo Guzmán y otros 19 miembros del cártel, deberá decidir si acepta o no el pedido de la defensa.El caso de Beltrán León, de 36 años, es el primero que llega a juicio en Chicago, luego de que El Chapo fuera detenido en México y extraditado a Nueva York, donde aguarda sentencia.Otros acusados encarcelados en Chicago se declararon culpables, colaboraron con el gobierno en el juicio contra el líder del cartel y fueron sentenciados a penas menores tras negociaciones con los fiscales.Cuando fue extraditado desde México, los abogados de Beltrán León pidieron la anulación de las pruebas porque dijeron que su cliente confesó mediante torturas y en presencia de funcionarios de la Agencia Federal Antidrogas (DEA).En su testimonio, el acusado admitió haber cargado un avión con drogas con destino a Estados Unidos y que luego entregó a dos hijos de El Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar.Castillo desestimó el pedido y señaló que "aunque las alegaciones de malos tratos fueran verdad, no exculpan" a Beltrán León de los cargos de tráfico de drogas.Por este proceso, Vicente Zambada Niebla, "Vicentillo", hijo de El Mayo, será sentenciado el 25 de este mes en Chicago y se espera una pena no mayor de 10 años, dado que fue precisamente uno de los que colaboró con la fiscalía y testificó en el juicio contra El Chapo en Nueva York.