Ex fiscal de NY demanda a Netflix por miniserie sobre ‘los cinco de Central Park’

“La representación de la señora Fairstein en la serie de películas se calculó deliberadamente para crear un villano claro e inconfundible para ser blanco de odio y vilipendio por lo que le sucedió” a los cinco acusados, dice la demanda.

y escritora de novelas de crímenes, presentó ayer una, que dramatizó la condena injusta de cinco adolescentes negros por la violación brutal de una corredora.El caso es considerado uno de los. En medio de la euforia y tensiones raciales, muchos neoyorquinos, incluyendo a Donald Trump, pidieron “restaurar la pena de muerte” en NY para los acusados.Después del lanzamiento de la miniserie en 2019,luego de que la etiquetase difundió en las redes sociales.Ahora está buscando, de acuerdo con la demanda presentada en Fort Myers, Florida.Fairstein no llevó el caso, pero en 1989 era la principal fiscal de delitos sexuales de Manhattan. En los años posterioresLa coproductora de When They See Us,, también es nombrada en la demanda de Fairstein.y que protegerá "al increíble equipo detrás de esta miniserie".La plataforma tambiénWhen They See Us recordó la historia depor la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York.Cinco adolescentes negros, de 14 a 16 años de edad, fueron condenados por el crimen de 1989: Korey Wise, Yusef Salaam, Antron McCray, Kevin Richardson y el boricua Raymond Santana.Pasaron de 6 a 13 años en prisión. Finalmentey su ADN coincidió con la evidencia de la escena del crimen.Este escándalo judicial, que finalmente llevó a la exoneración de los entonces adolescentes, tuvo un gran eco a escala nacional en EU.Esta miniserie, que recibió el aplauso de crítica y público sobre todo por el gran trabajo del actor latino, fue creada por, influyente y muy respetada cineasta afroamericana que fue nominada al Óscar al mejor documental por "13th" (2016) y cuya filmografía también incluye las películas "Selma" (2014) o "A Wrinkle in Time" (2018).