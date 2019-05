Ex funcionaria de Javier Duarte sale de penal

A poco más de un año de haber sido detenida, este martes, la ex directora de Investigaciones Ministeriales de Veracruz, Rosario Zamora González, dejó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.Tras una rápida audiencia, la juez Monica Segovia acató la determinación de un juez federal y determinó que la ex funcionaria de Javier Duarte continúe su proceso en prisión domiciliaria.El 27 de abril de 2018 fue detenida en su casa, acusada del delito de desaparición forzada, en su modalidad de ocultamiento.La responsabilizaron de ordenar la desaparición de 12 cadáveres hallados en 2016 en la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de la Academia de Policías de Veracruz.En la audiencia solo se dio lectura a la orden de la autoridad federal.Mañana miércoles se realizará una audiencia similar con Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general preso en el mismo lugar, quien seguiría el mismo proceso.De los ex funcionarios de Javier Duarte detenidos en la pasada administración solo quedan en la cárcel Luis Ángel 'N' y Gilberto 'N', este último denunció al fiscal Jorge Winckler Ortíz de tortura lo que le mereció una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Permanecen en prisión ex policías estatales acusados de desaparición forzada.