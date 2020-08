Ex funcionario de PF se ampara contra orden de captura por presuntos desvíos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, ex director de área de la Secretaría de Gobernación, adscrito a la División de Fuerzas Federales, promovió un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra, derivada de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República por un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la Policía Federal.



La demanda de garantías fue admitida a trámite por Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal.



La juzgadora ordenó tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión, pero no publicó si éste quedó en prevención o si otorgó la suspensión provisional.



En caso de que otorgue la suspensión, ésta no evitará que Sánchez Armas pueda ser capturado, ya que el delito de delincuencia organizada por el que es reclamado amerita prisión preventiva oficiosa.



La jueza solicitó a la FGR y a Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, que rindan informes justificados sobre el asunto; asimismo, fijó para el próximo 24 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional.



En la Segob, Sánchez Armas estaba encargado de la administración de bienes materiales; también laboró en la Policía Federal, en la División de Fuerzas Federales, como director de área y responsable del manejo de recursos humanos.



La FGR judicializó una carpeta de investigación contra las 19 personas a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual detectó un desvío de recursos que asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la administración de Enrique Peña Nieto.



Los mandamientos de captura fueron otorgados por el juez federal, por lo que se ordenó aprehender a Frida Martínez Zamora, quien fue secretaria general de la Policía Federal, responsable de cuestiones administrativas y ex mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



De igual manera, se busca a Jesús Orta Martínez, ex secretario general de la PF y ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien la semana pasada también se amparó.



Por este caso, ayer, el juez federal vinculó a proceso a Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex encargado del manejo de recursos en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal Preventiva. La FGR lo señaló como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Pérez Romero es la única persona que ha podido ser detenida y al momento de su aprehensión estaba laborando en la Guardia Nacional.





Con información de Milenio.