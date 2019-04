Ex integrante del EMP asesinado entró con agresores

Vecinos del Condado de Sayavedra informaron que después de revisar los videos de acceso al fraccionamiento, encontraron que el ex integrante del Estado Mayor Presidencial asesinado ingresó con su tarjeta de socio activo acompañado con los supuestos agresores.En un comunicado, la Asociación de Colonos informó que luego de revisar los videos, el teniente Sergio Hernández Vega ingresó con su tarjeta de socio activo con los supuestos responsables sin mostrar señales de sospecha ni solicitar ningún tipo de auxilio."La Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra se mantiene colaborando con la autoridad, después de revisar los videos de acceso al fraccionamiento, en donde se puede observar que la persona fallecida ingresa con tarjeta de socio activo, acompañado de los supuestos responsables, sin mostrar señales de sospecha ni solicitar ningún tipo de auxilio", informó en redes sociales.Sergio Hernández Vega, ex secretario particular del ex jefe del Estado Mayor Presidencial, fue asesinado durante un supuesto robo a su casa en Atizapán.El cuerpo del teniente en retiro fue hallado al interior de su casa. De acuerdo a los primeros reportes el militar en retiro se resistió a un asalto."El cadáver fue encontrado en una habitación destinada a baño, sobre el suelo, vestido y sin calzar, presentado los ojos cubiertos con una corbata roja y un pedazo de tela; y en el interior de la boca un calcetín gris, así como en la muñeca de la mano izquierda se le aprecia atado un pedazo de piola; en posición decúbito dorsal, extremidad cefálica con dirección al poniente, extremidades inferiores al oriente, apreciándosele lesiones en el cuello producidas por arma blanca".Hasta el momento la investigación se encuentra en proceso por parte de las autoridades.