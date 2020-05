Ex jugador denuncia que sufrió racismo en el Real Madrid

Escuchar Nota

"Estoy agradecido por el tiempo que pasé en el Real Madrid porque me hizo madurar como hombre".



"Yo era el único hombre negro aquí. Lorenzo Sanz ya había dicho que cuando fuera presidente, el primero en irme sería yo. El entrenador me había elogiado, pero le arrancaron la oreja y no me pusieron", expresó.



El ex jugador colombiano Freddy Rincón reveló, en un Instagram Live con Caracol TV, el racismo y discriminación que sufrió cuando fue jugador del Real Madrid en la temporada 1995-96.Rincón comentó que"Me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano era muy difícil porque lo tenían muy presionado", confesó El Coloso.El cafetalero señaló que, a pesar de vivir momentos complicados, está agradecido con el tiempo que pasó dentro de las filas merengues.Para ESPN, Rincón llegó a señalar al ex presidente Lorenzo Sanz como el responsable de que Valdano no lo tomara en cuenta en el equipo.