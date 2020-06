Ex lugarteniente del ‘Chapo’ Guzmán se declara inocente de narcotráfico en EU

Escuchar Nota

Nueva York.- Un ex líder del cártel de Sinaloa, hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable del cargo de narcotráfico ante un juez de Chicago días después de su extradición a Estados Unidos.



Según la fiscalía del distrito norte de Illinois, Felipe Cabrera Sarabia, El Inge o El Ingeniero, fue inculpado de tres delitos vinculados a la distribución de heroína y cocaína en Estados Unidos.



De acuerdo con el gobierno mexicano, Cabrera fue responsable de las operaciones del cártel de Sinaloa en el estado de Durango y el sur de Chihuahua, además de haber sido el jefe de seguridad del Chapo Guzmán.



De ser hallado culpable, puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. Más de 20 miembros del cártel de Sinaloa o el cártel de los Beltrán Leyva son o han sido juzgados en Chicago.



Detención y extradición



Cabrera fue detenido a fines de 2011. Las autoridades mexicanas dijeron entonces que era responsable de "múltiples actos de violencia tales como inhumaciones clandestinas, secuestros, extorsiones, quema de negocios y casas".



Fue extraditado a Estados Unidos el 12 de junio, y permanece en la cárcel tras declararse no culpable ante la jueza federal María Valdez en un tribunal de Chicago.



Cabrera es acusado de conspirar con otros miembros del cártel de Sinaloa, al menos desde 2005 hasta 2008, para transportar múltiples toneladas de drogas a Estados Unidos.



El Inge era el líder de una célula del cártel creada por tres de sus hermanos. Uno de ellos, Luis Alberto Cabrera, El Arqui (El Arquitecto), quien fue abatido por militares mexicanos en 2012.



La investigación ha resultado en la incautación de 30.8 millones de dólares, 11 toneladas de cocaína, 265 kg de metanfetaminas y 78 kg de heroína, precisó la fiscalía.



El Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa y uno de los mayores narcotraficantes del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua en julio por traficar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, luego de un histórico juicio de tres meses en Nueva York.



Información por Milenio