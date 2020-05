Ex mánager de Juan Gabriel arremete contra Lyn May

Escuchar Nota

"Mira Lyn May , te voy a dar un consejo deja de estar tú hablando tanta tontería de Juan Gabriel. Lo único que quieres es colgarte de la fama de él. Eres tú la que te quieres colgar, no Juan Gabriel como tú dices", dijo Joaquín Muñoz.



"A Juan Gabriel, te lo vuelvo a repetir, no le gustan las mujeres y menos tú con esa cara de chancla vieja que tienes. Entonces, ponte a trabajar mejor", dijo.

"Lyn May es una mentirosa, habladora, cara de chancla. Por favor, Lyn May estás loca o qué tienes, tú sabes perfectamente, si tú le cuidabas los novios a Juan Gabriel porque yo tengo el video, donde lo dijiste", dijo.

“Cuando él me fue a buscar él no era nadie, dormía en la calle y andaba con una libreta enseñando sus canciones, me dijo: 'Te envidio por qué puedes hacer lo que tú quieres en la pista y yo no'”, comentó Lyn May.



generó gran polémica tras asegurar que el cantantela presentó en varias ocasiones como su novia cuando comenzaba su carrera artística para conseguir éxito y reconocimiento. Tras las declaraciones de la vedette, el ex mánager delarremetió contra la famosa por manchar el nombre del cantante.Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría,, ex representante del intérprete de, negó las declaraciones de, a quien la llamó "mentirosa", incluso aprovechó para mandarle un consejo.Asimismo,, quien asegura quesigue con vida, mencionó que el cantante nunca ha estado interesado en las mujeres y lanzó un fuerte comentario hacia la vedette.Por último,aclaró que elnunca sintió atracción pore, incluso, arremetió con, quien según el ex mánager afirmó que el cantante le pidió ser su esposa.La vedette contó quela presentaba en las discos como su novia porque, además recordó que en aquella época el cantante apenas había llegado a lay no era conocido en el medio artístico.Información por Milenio