Ex marine estadunidense es condenado en Rusia a 16 años de cárcel por espionaje

"Continuaremos buscando una solución justa para Whelan. Quiero consultar al gobierno estadunidense y al secretario de Estado, Mike Pompeo", dijo el embajado.

Un ex marine estadunidense,, un caso que puede enturbiar las relaciones entre los dos países.Según anunció un juez del tribunal de Moscú que lo juzgó,El estadunidense, presente en la sala durante la audiencia, anunció que apelará y denunció unaEl ex marine, detenido en un recinto transparente durante la audiencia, volvió a clamar su inocencia y"Es un juicio político, un juicio vergonzoso. Hemos demostrado mi inocencia", dijo antes de su condena, y aseguró que se trataba de "un sucio asunto de política rusa"."Necesito que el presidente estadunidense, el primer ministro de Canadá, que Irlanda y el Reino Unido actúen de manera decisiva", dijo, que también tiene las nacionalidades irlandesa y canadiense.Según la acusación,estadunidense muy entrenado.Él lo negó y acusó a los rusos de pretender arrestar acuando en realidad secuestraron a "un Mr. Bean de vacaciones".Whelan fue detenido en diciembre de 2018 en pleno, según los servicios de seguridad rusos, el FSB.El acusado dice haber caído en una trampa de una persona que conocía, quien le dio una llave USB que él pensaba que tenía fotografías de un viaje anterior a Rusia.La fiscalía rusa pidió en mayo 18 años de prisión para, un poco menos que la pena máxima de 20 años prevista para este tipo de acusaciones.El caso es una de las numerosasSe añade a los problemas sobre el conflicto en Ucrania, a la guerra en Siria y al mantenimiento de la paridad estratégica entre las dos grandes potencias.Tras el veredicto, el embajador estadunidense en Moscú,, dijo sentirsepor la condena.Por su parte, en un comunicado el jefe de la diplomacia estadunidense,"un proceso secreto, con pruebas secretas, y sin derechos apropiados para la defensa"."Tenemos serias razones para creer que el, lo que se supone que Rusia debe garantizarle de acuerdo con sus obligaciones internacionales con los derechos humanos", agregó.