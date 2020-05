Exnovio de Christian Chávez acusa al actor de agredirlo físicamente

Escuchar Nota

“El 23 de abril bebimos mucho tequila y entonces yo agarré confianza para decirle que quería hablar con él, pues en nuestra relación había muchos abusos de su parte…”.



“Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”.



, quien fue su novio por más de un año,El joven holandés, confesó aque, eCuando el maquillista le expresó todo lo que no le hacía sentir bien en la relación, Christian no lo tomó a bien, y en cambio, se puso agresivo y le propinó tremenda golpiza.El holandés comentó a la revista de espectáculos que cuando fue golpeado por Christian, perdió el conocimiento,Kemper también confesó que, casi a diario, su novio consumía alcohol y fumaba cannabis, “pero no sé si consume alguna otra”.A través de su cuenta de Instagram, el también cantante no dudó en reaccionar a las polémicas declaraciones de su expareja y lo hizo con este comunicado:Información de Radio Fórmula