Ex novio la secuestra, la viola e intenta matarla en Saltillo

Saltillo, Coah.- Las autoridades del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer lograron poner tras las rejas a un sujeto acusado de secuestrar, violar e intentar asesinar a su ex novia durante el mes de octubre del año anterior.



Aarón N y su ex pareja pusieron fin a su relación, sin embargo el hombre tenía intenciones de regresar, por lo que se abocó a buscar a la víctima para proponérselo, sin embargo ésta se negó, ocasionando la molestia del acusado.



El señalado desenfundó un arma de fuego y encañonó a su ex pareja para obligarla a abordar su vehículo para luego trasladarla a su domicilio en la colonia Fundadores donde la ingresó y la maniató y amordazó utilizando cinta plástica.



Con la víctima a su merced sin que pudiera defenderse, Aarón la golpeaba para obligarla a mantener relaciones sexuales, e incluso trató de asesinarla golpeándola con una pala en la cabeza, pues la mujer se negaba a reconciliarse con él.



Tras varios días en cautiverio, la víctima logró zafarse y huir de la vivienda, dirigiéndose al domicilio de su familia donde solicitó ayuda y les relató lo que había sucedido, para luego acudir ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.



El Ministerio Público encargado del caso judicializó de inmediato la carpeta y logró que se emitiera una orden de aprehensión en contra de Aarón, misma que se cumplimentó de inmediato por parte de los agentes de investigación criminal adscritos al centro.



Actualmente la víctima recibe el apoyo psicológico especializado mientras que el acusado se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva por el delito de privación de la libertad y feminicidio en grado de tentativa, bajo la causa penal 2184/2020 en espera de que concluya el plazo de investigación de tres meses que se otorgó para la investigación complementaria.