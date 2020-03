Ex pareja golpea a mujer en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una joven mujer resultó con lesiones de consideración después de que fuera golpeado por su ex pareja en la colonia Presidentes.



La afectada Mayra Alejandra N de 24 años, que vive en la calle Topacio de los Espejos fue trasladada al hospital del Seguro Social.



De acuerdo a lo que mencionó la mujer, su ex esposo Zenpon Eduardo N de 24 años, quien vive en la colonia Presidentes 3, llegó el domingo en la madrugada.



La mujer se encontraba limpiando el cuarto donde se quedaban y cuando esta le dijo a su ex pareja que se tenía que ir, el hombre se enojó mucho.



Comenzó una discusión y posteriormente el sujeto comenzó a golpearla con la mano cerrada y a patadas porque pensó que se quedaría a dormir con ella.



Después de varios golpes la mujer se desmayó y al despertar ya se encontraba en casa de su suegra María Teresa González, mientras que el ex esposo logró huir.