Ex pareja secuestra a su hija; madre clama ayuda en Saltillo

Escuchar Nota

“El domingo le toca a su papá llevársela de 9 a 4 y como estaba enferma, me dijo, déjamela aquí y yo el lunes te la llevo y quedó de llevársela a mi mamá, pero cuando yo llegue todavía no me la llevaba, le dije por mensaje y no me contestaba.” Comentó Briseida Mireles, madre de la menor.



“Le marcaba y no me contestaba y me fui en taxi a su casa y salió su hermana y me dijo que no estaba él ni su mamá y le estoy marque y marque y mensajes y me deja en visto.” Agregó.



“Me dicen que tengo que poner una demanda y que pueden ir a revisar el domicilio pero que se tarda de 1 a 5 días, pero es mucho tiempo porque desde el domingo que no me contesta y ya es martes.”



Desde el domingo pasado Briseida no conoce el paradero de su hija, después de la convivencia legal que cada semana debe tener con su padre biológico, este desapareció con la menor sin dejar rastro de su paradero.Entre lágrimas, la joven madre asegura que es la primera vez que sucede esto, pues a pesar de que se retrasaba en las horas que debía regresar a la niña a su casa, nunca había desaparecido como ahora, así mismo comento que ni la familia del hombre sabe decir donde esta, pues su madre también le acompaña. Motivo por el que asegura que son cómplices en el rapto de la menor.Al no ver señales, la mañana de este martes acudió ante el DIF municipal, mismos que le aseguran debe esperar de 1 a 5 días para poder realizar los procesos, sin embargo al ser la primera vez que se separa de su hija por tanto tiempo y al no conocer su paradero ahora hace un llamado a la ciudadanía, esperando alguien reconozca al hombre o a su hija y de esta forma pueda volver a reunirse con ella, asegurándose de su bienestar.