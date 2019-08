Ex socio de ‘El Chapo’ ofreció dinero para evitar que ‘El Mini Lic’ testificara

Un amigo cercano a la familia de Joaquín El Chapo Guzmán ofreció 25 mil dólares a miembros de la pandilla Four Corner Hustlers de Chicago para “partirle” la cabeza a El Mini Lic y evitar que testificará contra Jesús Raúl Beltrán León, informaron fiscales federales el lunes.Los fiscales de Chicago comenzaron a llamar testigos en la audiencia de sentencia de Beltrán León, ex escolta de uno de los hijos de El Chapo, en un intento por demostrar la acusación de narcotráfico que existe en su contra.Beltrán León, de 35 años, se declaró culpable este año de traficar drogas para Guzmán, quien era el líder del cártel de Sinaloa.Dámaso López Serrano, El Mini Lic, ahijado y supuesto ex lugarteniente de El Chapo y quien era el blanco del ataque, testificó el lunes.Dijo que conoció a Beltrán León en México y que era propenso a la violencia, además de que una vez lo vio portando un fusil AK-47 con baño de oro en una fiesta navideña.Los fiscales han pedido una sentencia de