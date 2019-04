‘Exageran, fue una broma’, dice estudiante que amagó con tiroteo

Tras pagar una fianza simbólica, las autoridades liberaron ayer a Enrique Sánchez, joven estudiante de segundo semestre que mediante redes sociales amenazó con balacear la Facultad de Comunicación por no aprobar las materias de su curso.Aunque legalmente no cumplió ni las 48 horas detenido por el delito de amenazas, el joven quedó suspendido de la Universidad Autónoma de Coahuila durante un año y perderá también lo cursado en el actual semestre, según informó el director de la Facultad, Miguel Ángel Barroso Morales.La Fiscalía General del Estado comunicó que además de las amenazas virtuales, Enrique también fue detenido por “ofensas a la autoridad”, que se solucionó mediante un medio alterno de solución de controversias, es decir, el pago de una multa.Para Santos Enrique Villalobos Sánchez, el estudiante de 19 años de Ciencias de la Comunicación que sueña con convertirse en narrador deportivo, una simple broma le podría costar su futuro.El joven era el orgullo de la familia, pues a decir de su padre, Jesús Villalobos, quien se gana la vida como taxista, Enrique era el primero de la familia que cursaba una carrera profesional.Según el joven, quien sólo fue detenido por 20 horas, ya había realizado bromas similares, usando las amenazas de tiroteos como medio de expresión; con la diferencia que a sus amigos se les hizo divertido etiquetar a las autoridades para que se enteraran de la conversación.“Era un video que decía ‘reprobé todas las materias, voy a hacer una balacera en la escuela’. Se me hizo divertido de alguna forma y lo compartí, eso fue todo. Pero algunos compañeros se les hizo gracioso etiquetar a Fuerza Coahuila y a otras instituciones como la Policía Municipal. Creo que eso fue lo que causó que pasara todo esto”.Aseguró que no tenía la intención de causar daño, pues de entrada no tiene acceso a armas, además que calificó la conversación en redes de un mero juego.“Una vez que ya fui detenido, no pude dar mi versión de la historia, no me dejaban. Distorsionaron las cosas, según ellos yo lo iba a hacer (el tiroteo), pero no era cierto. Les dije que solo era una broma, y ello solo decían que estaba amenazando a una escuela y no me dejaban hablar”, afirmó.Según se ha enterado por redes sociales, la Facultad de Ciencias de la Comunicación lo suspendería por un año; a lo que replicó que podría aceptar ese tipo de castigo.Por su parte, su padre, Jesús Villalobos, pidió a las autoridades que no sean tan severos con su hijo, pues todo se trató de un mal entendido.“Yo, como padre les pido una disculpa a toda la gente que se molestaron y entraron en pánico en ese momento. A las instituciones a las escuelas, a Fuerza Coahuila, a la Fiscalía, a la Municipal, a todos; les pido disculpas de parte de mi hijo”, dijo.Aseguró que Enrique será llevado con psicólogos para que lo sapoyen, y evite realizar ese tipo de bromas.“Es un orgullo para mí que mi hijo esté estudiando, porque tengo tres hijas y a él, de los cuatro ha sido el que más ha estudiado, y que me hagan esto por una simple broma, está canijo. Ya no solo lo que pasa en la escuela, sino también que va en contra de la ley, lo van a fichar. Todos cometemos errores y hasta peores”, pidió el padre.El presidente del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, dijo que se deben aplicar sanciones severas para quienes, a través de redes sociales amenacen o realicen llamadas falsas, aunque se trate de bromas, pues la movilización de elementos de seguridad debe ser castigada de manera ejemplar.“Con las autoridades no se juega y menos en temas de seguridad, es muy importante que a cualquier persona que haga llamadas o amenazas a efecto de intimidar o de llamar la atención de la propia ciudadanía, el poder desplazar las fuerzas policiacas en este caso de accidentes como en muchas ocasiones se ha hecho con la Cruz Roja y algunas otras instituciones de esta naturaleza”, dijo Torres Cofiño.“Es importante que se castigue, es fundamental que exista la cultura del respeto hacia las instituciones y hacia los ciudadanos”.Torres Cofiño dijo que el desplazamiento de fuerzas policiacas como sucedió el martes, provoca desatención en áreas que realmente necesitan apoyo paraemergencias.“Es muy importante por ello la comunicación y la celebración de una serie de convenios de colaboración con las distintas instituciones, con el Ejecutivo, el Poder Judicial, con la Fiscalía, con organismos de la sociedad”.