Exámenes de confianza no son garantía: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que en su administración no se hará pacto con ningún criminal y sin importar el nivel jerárquico se procederá en contra de cualquier servidor público que delinca.Sostuvo que aún cuando los funcionarios se someten a exámenes de confianza esto no garantiza que en algún momento puedan cometer algún acto delictivo, por ello es necesario también evaluar su desempeño en campo.Respecto a la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, Sheinbaum Pardo mencionó que se tienen que llevar a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer las imputaciones en contra del general en retiro.Con información de Excélsior