Exceso de cargas en niños causa suicidios

Es muy común ver a padres de familia que delegan actividades a los hijos en la casa, sin embargo, algunas de las tareas como cuidar a sus hermanos y tomar decisiones, crean problemas en el desarrollo de los infantes hasta convertirlos en hijos parentales.Así se le denomina al hijo que se estresa en el hogar por el exceso de obligaciones y a la larga sufren depresión y ansiedad, o el padecimiento llamado alieneación parental, el cual lo presentan niños menores a los 12 años.“Como padres tenemos el pensamiento de que a nuestros hijos los podemos hacer responsables de algunas cosas, entonces hay que tener cuidado, pues si no sabemos manejar en cierto modo las responsabilidades que les delegamos, esto puede detonar en varios factores que deriven la ansiedad”, dijo el especialista en Ciencias de la Familia y Sicología.Aseguró que en la mayoría de los casos los padres exigen demasiado a los hijos, tanto que les crean conflictos, y si no reciben ayuda pueden causarles problemas más graves como depresión, rezago social e incluso el suicidio, que es el caso que más se presenta.“Les damos una carga excesiva de responsabilidades y hoy en día se ven muchos casos de ansiedad, los cuales derivan en otros trastornos que a la larga les afectan y si no son tratados, claro, que en algún momento de la vida del individuo van a detonar y causar tragedias como el suicidio”.“Como familia, todos los integrantes deben sentarse y tener un espacio para organizar y planear cosas, es importante como padres preguntar, qué quieres, qué deseas o qué buscas, para que así se sientan más cercanos y convivan en un ambiente familiar amplio”, agrego.