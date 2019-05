Excluyen a madres de festejo por no pagar cuota en escuela

Más de 100 madres de familia fueron excluídas por las profesoras al festejo de las madres que organizó la Escuela Primara México, ubicada en la colonia Santa Fe, porque no cubrieron la cuota de 350 pesos de la sociedad de padres de familia.Al festival solo acudieron alrededor de 45 mamás de los 186 alumnos que cursan estudios en el plantel educativo con 10 años de operaciones. Está situado en la calle San Diego 1075.Sonia Nava y Guadalupe Rodríguez son solo dos de las mamás inconformes con la actitud negativa que asumió la directora de la institución Martha Obregón, y la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Virginia Flores.“Una de las condiciones para poder ser invitadas es que cubriéramos la totalidad de la cuota de 350 pesos. Yo, por ejemplo, solo debía 120 pesos, y aun así no me invitaron”, dijo muy molesta Sonia Nava, quien junto con Guadalupe Rodríguez alzó la voz para exponer que durante todo el año apoyan las actividades de laescuela.Aseguraron estar indignadas porque ellas han cooperado con latas de comida, con blocks, participaron en acciones de deshierbe de la escuela y a pesar de eso se les negó la posibilidad de estar presentes en el festejo en donde participaron sus hijos en diferentes bailables.Las madres inconformes aseguraron que quienes sí entraron al festival del Día de las Madres, cumplieron con el pago de la cuota, pero nunca respaldan las acciones de las obras en beneficio de la institución.